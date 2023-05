Sąd w Warszawie wydał wyrok ws. trzech celebrytów za reklamowanie alkoholu w internecie. Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski będą musieli zapłacić wysokie grzywny.

Organy ścigania zawiadomił znany aktywista Jan Śpiewak, który już wcześniej zwracał uwagę na jego zdaniem bezprawną reklamę alkoholu. „Mam nadzieję, że to początek końca tych dwóch arcypatusów i koniec nielegalnej reklamy alkoholi w Polsce. To dowód na to, że nie wolno się poddawać, bać pozwów i tylko bezkompromisowe działanie może coś zmienić. Teraz pora na resztę celebryckiej patologii, która z reklamowania trucizny zrobiła sposób na zdobycie fortun” – napisał w mediach społecznościowych Jan Śpiewak.

Jak informuje „Super Express” kilka dni temu warszawski sąd wydał w tej sprawie wyrok skazujący. „Oskarżonego Janusza Palikota uznaję się za winnego i wymierza karę 80 tys. zł grzywny. Jakuba Wojewódzkiego uznaje się winnego i wymierza mu karę 70 tys. zł grzywny. Tomasza Czechowskiego uznaje się winnego i wymierza mu karę 70 tys. zł grzywny” – stwierdził sąd w wyroku cytowanym przez „SE”.

Śpiewak nie kryje satysfakcji z takiego rozstrzygnięcia. „Nareszcie, koniec zbijania fortuny na reklamowaniu trucizny” – komentował nam Śpiewak. „To było dwóch facetów ponad prawem, którzy jako pierwsi złamali tabu reklamowanie wódki, co jest prawnie zakazane. Cały ich model biznesowy opierał się na tym przestępstwie” – dodaje.

Palikot wysłał oświadczenie do „SE”, w którym przekonuje, że nic nie wie o wyroku. „Nic mi nie wiadomo o wydaniu przez sąd wyroku. Orzeczenia nie otrzymałem. Nie zostałem też wezwany do sądu, nie odbyła się publiczna rozprawa sądowa i nie zostałem wysłuchany. Zapowiedziałem w marcu, że swojego stanowiska będę bronił przed sądem i wtedy publicznie zabiorę głos w tej sprawie. Oczekuję niczego więcej, tylko respektowania praw należnych mi, jak każdemu obywatelowi RP” – napisał.

Źr. se.pl