Postawa Pawła Kukiza podczas środowego posiedzenia Sejmu wywołała ogromne kontrowersje. Nie zabrakło ostrych komentarzy pod jego adresem po tym, jak przyczynił się do przegłosowania nowelizacji ustawy medialnej, czyli tzw. „lex TVN”. Bardzo mocny wpis zamieścił w sieci Janusz Panasewicz.

To była gorąca środa w Sejmie. Po odejściu ze Zjednoczonej Prawicy posłów Jarosława Gowina, Prawo i Sprawiedliwość zaczęło przegrywać głosowania. Ostatecznie opozycja złożyła wniosek o odroczenie obrad do 2 września i również wniosek ten został przyjęty. Gdy wydawało się, że dyskusja o ustawie medialnej chwilowo ucichnie, nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji.

Posłowie Kukiz’15 poinformowali, że pomylili się podczas głosowania, co było podstawą do reasumpcji. Zarządziła ją marszałek Sejmu Elżbieta Witek i w powtórnym głosowaniu wniosek o odroczenie obrad został odrzucony. Sejm mógł dalej pracować i ostatecznie przegłosował nowelizację ustawy medialnej, miedzy innymi dzięki głosom Pawła Kukiza, Jarosława Sachajko oraz Stanisława Żuka z Kukiz’15.

Pod adresem Pawła Kukiza posypały się gromy. Bardzo ostry komentarz w sprawie zamieścił w sieci lider zespołu Lady Pank Janusz Panasewicz. „Zawsze byłem wstrzemięźliwy co do tego osobnika (wiadomo; muzyk, fajny kolega etc.) ale to, co stało się dziś, na oczach ludzi, jest jednoznaczne. Wstydzę się każdego dnia, kiedy przyszło mi podać ci rękę, ty gnoju” – napisał.

Żr.: Twitter