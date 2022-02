Rosjanie szturmują bankomaty w obawie przed problemami z wypłatą gotówki. Nagrania ukazują się w mediach społecznościowych. Jedno z nich opublikowała Olga Lautman, analityczka Centrum Analizy Polityki Europejskiej.

Gigantyczne sankcje na Rosję to rezultat agresji na Ukrainę. Rubel znacząco stracił na wartości i nie brakuje Rosjan, którzy w panice ruszyli do bankomatów, by zapobiec ograniczeniom wypłat waluty. Powoduje to gigantyczne kolejki.

Nagranie z jednego z centrów handlowych opublikowała Olga Lautman, analityczka Centrum Analizy Polityki Europejskiej, która zajmuje się wschodnią Europy. „Piąta nad ranem, a w Rosji zaczyna się oblężenie bankomatów” – napisała.

5am and the run on ATMs begins in Russia https://t.co/uYqADASMrI — Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) February 27, 2022

Żr.: Twitter/Olga Lautman