Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Franciszek wspomniał o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zwrócił się również do Polaków i wspomniał o… III wojnie światowej.

Papież Franciszek nawiązał do przypadającej w czwartek kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. „Jutro obchodzić będziecie rocznicę wybuchu II wojny światowej, która tak boleśnie naznaczyła naród polski. Dzisiaj przeżywamy trzecią wojnę” – mówił biskup Rzymu w trakcie spotkania w Auli Pawła VI w Watykanie.

Słowa Ojca Świętego o III wojnie światowej mogą budzić sporo pytań. Papież nie wyjaśnił bowiem jednoznacznie, czy uważa, że III wojna światowa naprawdę już się rozpoczęła, czy użył tego sformułowania w charakterze jakiegoś rodzaju przenośni.

W tym kontekście papież Franciszek zwrócił się bezpośrednio do Polaków. „Niech pamięć o minionych doświadczeniach determinuje was do pielęgnowania pokoju w sobie, w rodzinach, w życiu społecznym i międzynarodowym” – mówił.

Papież Franciszek wspomniał również o Ukrainie. „Módlmy się szczególnie za naród ukraiński. Niech Maryja wspiera was w codziennym wybieraniu dobra, sprawiedliwości i solidarności z potrzebującymi, rodząc w sercach nadzieję, radość i wewnętrzną wolność. Z serca wam błogosławię” – powiedział.

Źr. wp.pl