„W trybie pilnym” papież Franciszek miał wezwać polskich biskupów do Watykanu – informuje „Rzeczpospolita”. Z ustaleń wynika, że wezwanie to skutek coraz większej liczby zgłoszeń wskazujących na zaniedbania biskupów przy wyjaśnianiu przypadków pedofilii w polskim Kościele.

Do spotkania Ojca Świętego z polskimi biskupami miało dojść początkowo jeszcze w ubiegłym roku, jednak zostało ono odłożone w czasie ze względu na pandemię. Jak donosi „Rzeczpospolita”, teraz papież miał poprosić o spotkanie „w trybie pilnym”. Informacja w tej sprawie pojawiła się po rozmowie Franciszka z nuncjuszem apostolskim w Polsce, abp Salvatore Pennacchio.

Wygląda na to, że sam nuncjusz miał poprosić o spotkanie z papieżem. „Rzeczpospolita” podaje, że abp Pennacchio „miał przedstawić Franciszkowi krytyczny obraz sytuacji Kościoła w Polsce”. Jak wskazuje informator dziennika, do Stolicy Apostolskiej ma napływać coraz więcej głosów wskazujących na „zaniedbania waszych biskupów przy wyjaśnianiu spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich przez część duchownych”.

Na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy odbędzie się wizyta. Komunikat w tej sprawie pojawi się na stronie Episkopatu. „Na przełomie września i października br. biskupi polscy udadzą się do Watykanu z wizytą 'ad limina Apostolorum' (dosł.: do progu Apostołów). W związku z trudną do przewidzenia sytuacją sanitarną nie jest jeszcze znana konkretna data wizyty. Zostanie ona ustalona i podana do wiadomości w terminie późniejszym” – czytamy.

