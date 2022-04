Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej otrzymał flagę pochodzącą z Buczy. Ojciec Święty mówił o tamtejszej masakrze, zwrócił się także do Polaków, którym podziękował za wspieranie uchodźców.

Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej miał otrzymać flagę pochodzącą z Buczy. „Najnowsze informacje o wojnie na Ukrainie, zamiast przynosić ulgę i nadzieję, zaświadczają o nowych potwornościach, takich jak masakra w Buczy. Coraz bardziej przerażające okrucieństwa, dokonywane są także na cywilach, bezbronnych kobietach i dzieciach. Są to ofiary, których niewinna krew woła do nieba i błaga: „Niech zostanie położony kres tej wojnie! Niech zamilknie broń! Niech zaprzestanie się siać śmierć i zniszczenie!”. Pomódlmy się o to razem” – powiedział.

Ojcu Świętemu podczas audiencji towarzyszyły dzieci z Ukrainy. „Towarzyszy nam też grupa ukraińskich dzieci. Pozdrówmy je i pomódlmy się razem z nimi. Te dzieci musiały uciekać i przybyć do obcej ziemi: to jeden z owoców wojny. Nie zapominajmy o nich i nie zapominajmy o narodzie ukraińskim. Ciężko jest być wykorzenionym ze swojej ziemi przez wojnę” – dodał.

Papież Franciszek zwrócił się także do Polaków, którzy od początku wojny przyjmują uchodźców z Ukrainy. „W tym czasie Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, okazaliście niezwykłą i przykładną życzliwość dla naszych braci Ukraińców, dla których otworzyliście serca i drzwi waszych domów” – powiedział.

Źr.: Vatican News