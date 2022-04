Papież Franciszek podczas spotkania z grupą pielgrzymów ze wspólnoty sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Treviglio ponownie odniósł się do wojny na Ukrainie. Ojciec Święty powiedział, że niszczy ona wszystkich oraz zaapelował o zawierzenie Maryi.

Franciszek spotkał się w Watykanie z grupą pielgrzymów przybyłych z Lombardii na północy Włoch. Ponownie odniósł się do wojny na Ukrainie. „Łzy Maryi są znakiem płaczu Boga z powodu ofiar wojny, która niszczy nie tylko Ukrainę, ale wszystkie narody zaangażowane w wojnę; bo wojna niszczy nie tylko pokonany naród, niszczy także zwycięzcę i tych, którzy patrzą powierzchownie” – powiedział.

Ojciec Święty zaapelował o zawierzenie Maryi. „Wojna niszczy wszystkich. Niepokalanemu Sercu Maryi zawierzyliśmy nasze błaganie i jesteśmy pewni, że Matka Boże przyjęła je i będzie wstawiać się w intencji pokoju, to ona jest Królową Pokoju” – mówił.

Papież stwierdził również, że obecny czas sprawia, że ludzie powinni prosić o łaskę płaczu. „Nasza cywilizacja, nasze czasy straciły czas przeznaczony na płacz, a my powinniśmy prosić o łaskę płaczu w obliczu tego, co widzimy, co dzieje się z ludzkością. To nie tylko wojna, ale odrzucanie – ludzi starszych, dzieci, także zanim się urodzą, tyle jest dramatów odrzucania” – powiedział Franciszek.

Źr.: Polsat News