Gigantyczny park wodny Suntago Wodny Świat pod Warszawą już w pierwszych dniach od otwarcia przyciągnął tłumy. Na nagraniach z wnętrza widać długie kolejki klientów czekających na wodne atrakcje w Park of Poland. Portal gazeta.pl informuje, że już w sobotę przed południem rozeszły się bilety do końca tygodnia.

20 lutego otwarto Suntago Wodny Świat – największy zadaszony park wodny w Europie. Obiekt powstał w okolicy miejscowości Wręcza (woj. mazowieckie), około 55 kilometrów od Warszawy. W środku znalazły się baseny o łącznej powierzchni ok. 3500 metrów kwadratowych, kilkadziesiąt zjeżdżalni wodnych, sauny i wiele innych atrakcji (więcej TUTAJ).

Już w dniu otwarcia do Park of Poland przybyły tłumy chętnych. Jednak nie wszyscy mogli wejść do środka. Inwestor informuje, że obiekt jest w stanie pomieścić maksymalnie ok. 10 tysięcy osób, a jego dzienna przepustowość to ok. 15 tys. osób. Dlaczego? Niektórzy nie spędzają wewnątrz całego dnia i tym samym zwalniają miejsce innym turystom.

Portal Wirtualna Polska informował, że w chwili otwarcia parku wodnego wielu chętnych usiłowało kupić bilety w miejscowych kasach. Jednak nie było to możliwe, ponieważ całą pulę wejściówek sprzedano wcześniej. Z relacji medialnych wynika, że na miejscu pojawiły się nawet osoby z odległych miast, które w drodze wyjątku mogły zwiedzić park.

Z kolei portal gazeta.pl podaje, że w pierwszych dniach otwarcia wyczerpała się pula biletów dostępnych online, a osoby, które przybyły do Suntago Wodny Świat bez biletów, musiały wrócić do domu.

Park of Poland przyciągnął tłumy. Wielkie zainteresowanie obiektem

Obecnie na oficjalnej stronie aquaparku widnieje komunikat: „Nasze bilety znikają w mgnieniu oka! Od 20.02 do 23.02 wszystkie bilety zostały wyprzedane. Zaplanuj swoją przygodę w Suntago już od 24.02. Do zobaczenia!”

W sieci pojawiło się wiele nagrań z wnętrza aquaparku. Widać na nich niektóre atrakcje. Baseny są wypełnione turystami, wielu chętnych czeka również w kolejkach.

Z informacji inwestora wynika, że Suntago Wodny Świat jest pierwszym obiektem wchodzącym w skład większego kompleksu Park of Poland. Aquapark jest otwarty w godzinach 10-22 (od poniedziałku do piątku) oraz 9-22 w weekendy i święta.

Źródło: parkofpoland.com, gazeta.pl, wp.pl