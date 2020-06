Pascal Brodnicki w żałobie. Popularny kucharz i autor książek kulinarnych poinformował o śmierci swojego taty we wzruszającym wpisie. – Nigdy nie mógłbym prosić o lepszego ojca. Dałeś mi z mamą wszystko, o co dziecko może prosić, a nawet więcej – podkreślił.

Kulinarna gwiazda telewizji Pascal Brodnicki podzielił się ze swoimi fanami smutną wiadomością o śmierci swojego taty. – Utrata ojca oznacza utratę części siebie. Ktoś, kto zawsze tam był, na dobre lub na złe – zauważył.

Kucharz podkreśla, że traktował swojego ojca jako nauczyciela życia, który nauczył go bycia silnym. Z drugiej strony Brodnicki przyznaje, że ojciec był dla niego także najlepszym przyjacielem. – Nigdy nie mógłbym prosić o lepszego ojca – napisał.

– Byłeś wspaniały i jestem dumny, że mogłem cię mieć za ojca, dziękuję za twoją życzliwość. Wszyscy bardzo tęsknią za tobą – podkreślił Brodnicki. – Byłeś niesamowitym człowiekiem, oddanym i dostępnym dla wszystkich. Ci którzy Cie znali będą mieć Cię w pamięci – dodał.

Autor programów kulinarnych przekonuje, że najbliżsi zapamiętają pozytywne podejście do życia jego ojca, opowieści o podróżach, a także cenne rady. Brodnicki wspomina o jednej zasad, której nauczył go ojciec – szacunek do każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów.

– Kocham cię tato, będę trzymać cię blisko mnie, w moim sercu, jako przewodnika, a jednocześnie cenny przykład. Strasznie za tobą tęsknię . Zostawiasz wielką pustkę w moim życiu, jeśli nie wydajesz się być ze mną, że nie mogę cię dotknąć, zobaczyć ani usłyszeć, wiem, że zawsze będziesz nad nami czuwał, jak zawsze. Pożegnanie. Kocham Cię – dodał.

Pascal Brodnicki – kucharz i autor książek kulinarnych

Przypomnijmy, że Pascal Brodnicki jest synem Francuzki i Polaka. Widzom dał się poznać jako prowadzący programów: „Pascal: Po prostu gotuj!”, „Pascal Express” i ” Smakuj świat z Pascalem”.

Brodnicki jest również autorem wielu książek kulinarnych. Wśród nich: seria „Po prostu gotuj!” i „Kuchnia z pomysłem”. Od kilku lat prowadzi także kanał na YouTube, gdzie dzieli się z internautami swoimi pomysłami kulinarnymi.

