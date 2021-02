W wielu państwach trwają dyskusje o tym, czy należałoby wprowadzić specjalny paszport szczepionkowy. Potwierdzałby, że dana osoba zaszczepiła się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i może bezpiecznie przekraczać granice. Czy takie rozwiązanie pojawi się również w Polsce? Pytanie o to usłyszał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Andrusiewicz usłyszał pytanie, czy polskie władze wprowadzą dla polskich obywateli tzw. paszport szczepionkowy. Chodzi o dokument, który potwierdzi bezsprzecznie, że dana osoba zaszczepia się przeciwko koronawirusowi.

„Ta dyskusja cały czas trwa i my w niej uczestniczymy. Jeżeli byłby wprowadzany taki paszport szczepionkowy, to musiałby obejmować więcej krajów, nie tylko Polskę, by był uznawany” – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Paszport szczepionkowy może być wprowadzony „z poziomu unijnego”

Andrusiewicz zwrócił uwagę, że rozmowy na temat wprowadzenia takiego dokumentu toczą się na różnych szczeblach Unii Europejskiej. Stwierdził, że paszport szczepionkowy powinny wprowadzić władze unijne. „Jeśli będzie wprowadzany, to raczej z poziomu unijnego” – powiedział rzecznik resortu zdrowia.

Jednocześnie Andrusiewicz przypomniał, że w Polsce osoba zaszczepiona może ściągnąć kod QR z portalu https://www.gov.pl/web/mobywatel lub poprosić o wydruk zaświadczenia w punkcie szczepień.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 539 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W województwie mazowieckim, które jest na czele zestawienia, odnotowano ponad 2 tysiące zachorowań. Resort poinformował również o śmierci 259 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 62 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 197 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 684 788 przypadków zakażenia koronawirusem. 43 353 osoby nie żyją a 1 405 552 uznano za wyzdrowiałe.

