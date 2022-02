Witold Paszt odszedł w wieku 68 lat. Zaglądając na profil społecznościowy założyciela grupy VOX może odnaleźć m.in. jeden z jego ostatnich wpisów.

O śmierci Witolda Paszta poinformowało jego rodzina za pośrednictwem profilu społecznościowego artysty. – Wczoraj późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej Ukochanej Żony, odszedł nasz Tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, Artysta w pełnym znaczeniu tego słowa – napisano.

Czytaj więcej: Witold Paszt nie żyje. Muzyk miał 68 lat

Wcześniej muzyk zmagał się z chorobą, o czym pisał zresztą osobiście 5 lutego na swoim Facebooku. Informował wówczas, że nie weźmie udziału w ogłoszeniu wyników programu „The Voice Senior”. – Moi kochani, nie będzie mnie dziś wieczorem w studio PnŚ na ogłoszeniu wyników głosowania. Dochodzę do siebie w domku po chorobie – pisał wówczas Witold Paszt. – Będę za to oglądał program i trzymał kciuki za wszystkich finalistów, ba, wszystkich uczestników tej edycji The Voice Senior! – dodał.

– Możecie już czuć się wygrani, bo zrobiliście pierwszy krok do spełnienia swoich marzeń! Gratuluję Wam odwagi i pięknych wykonań, ale przede wszystkim życzę Wam, aby był to dopiero początek tej muzycznej przygody. A to fantastyczna przygoda, wierzcie mi na słowo – zakończył swój wpis Paszt.