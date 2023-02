Patrycja Markowska, córka Grzegorz Markowskiego, przekazała najnowsze informacje o stanie zdrowia jej ojca. To istotne doniesienia z perspektywy fanów kultowego wokalisty.

Grzegorz Markowski to jedna z legend polskiej muzyki. Wokalista zespołu „Perfect” od lat zachwyca swoich fanów wspaniałym głosem i nowymi utworami, które podbijają ich serca. Ostatnio głos ws. stanu zdrowia Markowskiego zabrała jego córka.

Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego, opowiedział o tym, jak obecnie czuje się jej ojciec. To z pewnością zainteresuje fanów wokalisty, który przez wiele lat występował na polskich scenach.

Markowska przyznała, że w przypadku jej ojca obserwowany jest „spadek sił witalnych”. Ona sama robi jednak wszystko, aby aktywizować go i angażować do różnych działań.

Jak się czuje Grzegorz Markowski? Córka wokalisty zabrała głos

– Mój tata miał spadek sił witalnych, to na pewno – powiedziała Patrycja Markowska w rozmowie z serwisem Plotek. Piosenkarka podkreśliła jednak, że jej ojciec generalnie czuje się dobrze. Wyznała jednocześnie, że jej ojciec odczuwa potrzebę tego, aby „zwolnić” tempo życia.

– Czuje się dobrze i ja go po prostu namawiam do tego, żeby te skrzydła unosił i robił aktywnie pewne rzeczy. On się czasami zgadza, ale ja muszę uszanować to, że on chce zwolnić – dodała.

Patrycja Markowska przyznała również, że nie może „ciągnąć na siłę i namawiać do roboty” Grzegorza Markowskiego, ponieważ ten „ma już swoje lata”. Wokalista dodała także, iż jej ojciec nadal potrafi zachwycić publiczność. – Graliśmy we Wrocławiu, w Radiu Wrocław i przysięgam, cztery osoby w pierwszym rzędzie płakały, jak go widziały, naprawdę! Miały łzy wzruszenia, stąd też moja odwaga, żeby go czasami gdzieś wyciągać – oświadczyła.

