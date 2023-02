Nagrywała w czasie jazdy i doszło do dramatu. Streamerka Sidneuke jest dziś na ustach internautów w całej Polsce. Autorka nagrała moment, kiedy w czasie jazdy autem patrzyła na telefon. Chwilę później doszło do tragicznego wypadku.

Policja apeluje, by w czasie jazdy zachować koncentracje i nie odwracać wzroku od jezdni. Na drodze wystarczy bowiem moment nieuwagi, by doprowadzić do nieodwracalnego dramatu. Przekonała się o tym na własnej skórze gwiazda Twitcha Sidneuke.

Streamerka prowadziła relację w czasie jazdy samochodem. Jednak w pewnym momencie zwróciła uwagę na gromadę psów. – Pewnie jakaś ma cieczkę – podejrzewała internautka, zwracając się do widzów.

Wydawałoby się, że taka sytuacja powinna wzmocnić ostrożność i uwagę siedzącej za kierownicą streamerki. Jednak ku zdumieniu internautów, dziewczyna chwilę później oderwała wzrok od jezdni i w trakcie transmisji zaczęła patrzeć w ekran telefonu. W mgnieniu oka doszło do tragedii.

W tle nagrania słychać uderzenie. – Przejechałam psa! Ku…wa przejechałam psa. K…a – mówi wstrząśnięta, kiedy wysiada z samochodu. – Czyj to jest pies? – krzyczy streamerka.

Patrzyła w telefon w czasie jazdy, doszło do tragedii. Wszystko jest na nagraniu

Na tym jednak nie koniec. Jak donosi portal Fakt24.pl, influencerka zamieściła następnie filmik, na którym obwinia o zdarzenie właściciela psów. – Jeżeli ktoś wypuszcza psy i to nie jest jednorazowa sytuacja… Te psy są non stop na ulicy. Od razu mówię, że nie powinny psy być na wolności. Jest to złe i niezgodne z prawem. Nie możecie zostawiać psów bez opieki, k…a – apeluje Sidneuke.

Sytuacja oburzyła internautów. W sieci pojawiły się apele o zbanowanie streamerki. Wstrząśnięty sytuacją był m.in. Boxdel.

Streamerka “Sidneuke” przejechala biednego psiaka na streamie DOSŁOWNIE po tym jak ZAUWAZYLA, ze wokol niej jest duzo psów i siegneła po telefon zeby obczaić sobie powiadomionko ktore przyszło. 🤡 pic.twitter.com/EDOc76oEOe — Boxdel (@boxdel_) February 17, 2023

Streamerka przejechała psa podczas prowadzenia relacji na platformie Twitch pic.twitter.com/XNqwLbwa7Y — Szymon (@siebor_) February 17, 2023