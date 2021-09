Proszę nie ściemniać i nie mówić, że pan, coś pan zrobi… – zaapelował Paweł Kukiz na antenie RMF FM. Lider Kukiz’15 odniósł się do ostatniej deklaracji lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

Dzisiejszy występ Pawła Kukiza w RMF FM rozniósł się szerokim echem w przestrzeni medialnej. Wcześniej opisywaliśmy osobliwą wymianę zdań z prowadzącym Robertem Mazurkiem. Jednak nie był to jedyny wątek, na który zwrócili uwagę internauci.

Kukiz postanowił podzielić się opinią na temat niedawnej deklaracji Donalda Tuska. – Mogę zadeklarować, że jeśli ja będę stał na czele większości parlamentarnej po wyborach parlamentarnych, jedną z pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie w Polsce – oświadczył podczas Campus Polska Przyszłości.

Lider Kukiz’15 sugeruje jednak inne wyjście. – Jeżeli pan Tusk komunikuje, że pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to będą, nie wiem, związki partnerskie, to możemy w tej chwili rozpisać referendum wspólnie z opozycją, z trzema posłami Kukiz’15, które przedyskutuje sprawy światopoglądowe np. naukę religii w szkołach, czy związki partnerskie itd. – ocenił.

📽️@pkukiz (@KUKIZ15)w #RozmowaRMF: Tusk mówi, że pierwsze co zrobi to związki partnerskie. To możemy rozpisać referendum, wspólnie z opozycją oraz z trzema posłami Kukiz’15 w których przedyskutujemy sprawy światopoglądowe @RMF24pl pic.twitter.com/uOwtbkLu0G — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) September 8, 2021

– I na bazie wyniku referendum, bo to naród powinien przede wszystkim się określić, napisać ustawę w danej kwestii. A jeśli marszałek Witek będzie taką ustawę „mroziła”, to wtedy możemy porozmawiać o odwołaniu marszałek Witek – dodał.

Kukiz nie ukrywa jednak, że ma żal do Tuska. – Panie Tusk, to do pana apeluję w tej chwili, skoro pan pierwszą rzeczą, jaką chce zrobić, to związki partnerskie, to najpierw zróbmy referendum. Ja gwarantuję panu, że zagłosujemy za tym referendum. Po skonsultowaniu się z obywatelami napisze się odpowiednią ustawę i jakoby obywatele zdecydują – zaproponował.

– I proszę nie ściemniać i nie mówić, że pan, co pan zrobi…- dodał. W tym kontekście przypomniał o JOW-ach.