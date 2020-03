Paweł Kukiz znowu zaskakuje. Poseł wielokrotnie deklarował, że ruch Kukiz’15 nie powinien przeistaczać się w partię polityczną. Jednak jego najnowsza wypowiedź sugeruje, że to się jednak stanie. – Mieliśmy walne spotkanie stowarzyszenia „Kukiz 15” i padła tam propozycja założenia partii – powiedział w „Rozmowie RMF FM”. Były muzyk zdradził, że formacja przyjmie nazwę K-15.

Paweł Kukiz od pierwszych miesięcy po założeniu swojego ruchu stanowczo sprzeciwiał się przekształcaniu go w partię polityczną. Jeszcze w 2018 roku, na antenie radiowej Trójki, kategorycznie zapewniał, że „nie ma takiej opcji”, by jego ruch przemienił się w przyszłości w partię polityczną.

– Nie ma, nie istnieje i nie będzie. Jak już to beze mnie. Wolę progu Sejmu nie przekroczyć, niż zrezygnować z podstawowych postulatów, czyli „odpodatkowania” państwa poprzez zmiany ustrojowe i nie zabierania pieniędzy podatnika pod przymusem z jego kieszeni – podkreślał.

Podobnych deklaracji Kukiza było znacznie więcej, pomimo, że niektórzy parlamentarzyści z Kukiz’15, po zetknięciu z polityczną rzeczywistością, skłaniali się ku zamianie w partię. Był to jeden z powodów konfliktu pomiędzy Pawłem Kukizem a Markiem Jakubiakiem. Ostatecznie ten drugi musiał ustąpić i odszedł z partii. Kukiz zaś, po porażce w wyborach europarlamentarnych zdecydował się na „egzotyczną” koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Kukiz tworzy partię K-15. Zdradził, jak do tego doszło

Temat tworzenia partii Kukiz’15 pojawił się we wtorek w „Rozmowie RMF FM„. Kukiz zdradził Robertowi Mazurkowi nowe informacje na temat przyszłości swojego ruchu. – Ja się nie zapisałem do PSL-u. Jestem raczej na etapie tworzenia własnej partii, a nie poszerzania grona PSL. Choćby po to, by dać jasny sygnał wyborcom, że nie zapisałem się do PSL-u – powiedział.

Kukiz narzeka, że część wyborców odbiera jego koalicję z PSL jednoznacznie z połączeniem formacji. – Ludzie niestety nie mają pojęcia o elementarnych zasadach ustrojowych i uważają, że jak ktoś startuje z listy jakiejś partii, to jest członkiem tej partii. Tak nie jest – dodał.

Poseł zdradził, że nowa formacja przyjmie nazwę K-15. – Mieliśmy walne spotkanie stowarzyszenia „Kukiz 15” i padła tam propozycja założenia partii. Ja się wstrzymałem od głosu, 90% ludzi zagłosowało za utworzeniem partii – stwierdził.

Źródło: RMF FM, Polskie Radio, Twitter