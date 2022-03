To byłby dramat, bo uzbrojenie kontraktu w formułę take-or-pay sprawiłoby, że bylibyśmy finansowo uwiązani do Rosji bez względu na to, czy bralibyśmy od niej gaz czy nie. Dywersyfikacja byłaby niepomiernie trudniejsza ekonomicznie, miałaby mniejszy wpływ na konkurencyjność rynku.