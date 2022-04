.@WiadomosciTVP | Czarne kłęby dymu leciały z "Moskwy". Chodzi oczywiście o okręt, który jest dumą floty czarnomorskiej. To duży sukces Ukraińców. Nie ma jeszcze pełnych informacji, co do zniszczeń i ewentualnych ofiar.pic.twitter.com/v1zcTJt4oF