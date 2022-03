Rzecznik Pentagonu John Kirby poinformował o odrzuceniu polskiej propozycji przekazania samolotów MiG-29 do dyspozycji Stanów Zjednoczonych. Stwierdził, że na ten moment nie sądzi, aby była ona „możliwa do realizacji”.

Propozycja przekazania wszystkich polskich samolotów MiG-29 do bazy w Ramstein i oddania ich do dyspozycji rządu USA pojawiła się ze strony polskich władz we wtorek wieczorem. Dałoby to Amerykanom możliwość przekazania ich stronie ukraińskiej. Już wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że Polska nie podejmie takiego kroku samodzielnie, a decyzja o udzieleniu pomocy musiałaby zapaść na szczeblu NATO.

Rzecznik Pentagonu John Kirby poinformował, że propozycja Polski prawdopodobnie nie zostanie przyjęta. „Perspektywa myśliwców w dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki startujących z bazy USA-NATO w Niemczech, by wyleciały w kontestowaną przestrzeń powietrzną (…) budzi poważne obawy dla całego Paktu Północnoatlantyckiego. Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało do tego rzeczowe uzasadnienie” – powiedział.

Kirby zaznaczył, że rozmowy w tej sprawie nadal trwają, jednak uważa, że polska propozycja jest nie do zaakceptowania. „Będziemy nadal konsultować się z Polską i innymi naszymi sojusznikami z NATO, ale nie sądzimy, aby propozycja Polski była możliwa do realizacji” – mówił. Zaznaczył jednocześnie, że ostateczna decyzja w sprawie przekazania myśliwców Ukrainie należy do polskiego rządu.

Żr.: WP