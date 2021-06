Sławomir Peszko i Radosław Majewski, dwaj piłkarze Wieczystej Kraków, gościli niedawno w programie Foot Truck. Podczas swojego występu żartowali z trenera Franciszka Smudy. Nie wiedzieli jednak, że ten kilka dni później zostanie ich trenerem. Nagranie z ich udziałem podbija sieć.

Niedawno media obiegła informacja, że Wieczysta Kraków pożegnała się ze swoim dotychczasowym trenerem. Zespół opuścił bowiem Przemysław Cecherz, który jeszcze do niedawna prowadził naszpikowaną gwiazdami drużynę.

Niedługo później okazało się, że klub, który na co dzień występuje w klasie okręgowej, poprowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski, Franciszek Smuda. „Nowym trenerem Wieczystej Kraków od 1 lipca 2021 roku zostanie Franciszek Smuda. Do końca bieżącego sezonu drużynę w lidze i w finale Pucharu Polski poprowadzi dotychczasowy asystent trenera Cecherza – Rafał Jędrszczyk” – podała Wieczysta w oficjalnym komunikacie.

Fakt, iż Smuda objął zespół może okazać się problemem dla Sławomira Peszko i Radosława Majewskiego, piłkarzy Wieczystej. Panowie wzięli bowiem udział w programie Foot Truck, gdzie nieco żartowali sobie z trenera.

Peszko i Majewski mogą mieć problem?

W programie zarówno Peszko, jak i Majewski opowiadali swoje anegdoty, które przydarzyły im się podczas sportowej kariery. Wśród nich nie mogło zabraknąć tych związanych z trenerem Smudą.

W sieci pojawiło się nagranie, wycinek programu, w którym panowie żartują sobie z doświadczonego trenera. Majewski przyznaje m.in., że razem ze Smudą brał udział w jednym z quizów piłkarskich, a były selekcjoner reprezentacji Polski… „nic nie wiedział”. To jednak nie koniec. Peszko opowiada z kolei, że podczas jednego z ostatnich meczów Wieczystej spotkał Smudę na trybunach. Zawodnik relacjonuje, że wówczas podszedł do niego i zapytał: „Czy to jest ten Franz Smuda, który wypier****ł mnie z kadry?”. Całe nagranie poniżej.