Sławomir Peszko zakończył już reprezentacyjną karierę, ale nie pozwala o sobie zapomnieć. Na profilu Łączy Nas Piłka w mediach społecznościowych pojawiła się zapowiedź dzisiejszego spotkania towarzyskiego Polska-Finlandia. Były piłkarz Kadry zażartował nawiązując do marki popularnej wódki.

Sławomir Peszko od lat nosi łatkę osoby, która lubi dobrą zabawę z wyskokowymi trunkami. Piłkarz podchodzi do tego z dystansem, czego po raz kolejny dowiódł w mediach społecznościowych. Okazją do żartu stał się dzisiejszy mecz towarzyski, w którym reprezentacja Polski zmierzy się z rywalami z Finlandii.

Kanał „Łączy Nas Piłka” za pośrednictwem Instagrama zaprosił kibiców do oglądania spotkania za pośrednictwem TVP 1, TVP Sport lub Polsat Sport. Dzisiejszy mecz towarzyski to jedyny test polskich reprezentantów przed zbliżającymi się pojedynkami w ramach Ligi Narodów. „Trzymajcie kciuki za Biało-Czerwonych” – czytamy we wpisie.

Peszko zrobił furorę

Pod wpisem pojawiły się komentarze internautów, a głos postanowił zabrać także Sławomir Peszko. „Mecz z moją ulubionym przeciwnikiem. Zagrałbym połówkę” – napisał nawiązując do stereotypów krążących wokół jego postaci. Wpis zawodnika zrobił prawdziwą furorę w mediach społecznościowych. Polubiły go już setki internautów.

Co ciekawe, portal Sportowe Fakty przypomina, że zawodnik postanowił sprytnie wykorzystać stereotyp i rozpoczął biznes alkoholowy. Fani mogą napić się wódki… o nazwie Peszko! Alkohol jest stworzony na bazie ziemniaka (54 proc.) i orkiszu (46 proc.). Wódka Peszko na razie jest dostępna w jednej z nowych restauracji w Sopocie.

