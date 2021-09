Andrzej Piaseczny odniósł się do głośnej wypowiedzi prof. Jana Tadeusza Dudy na temat homoseksualistów. Wokalista zrobił to w programie „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Wywiad prof. Jana Tadeusza Dudy w „Newsweeku” odbił się szerokim echem w mediach. Ojciec prezydenta podzielił się bowiem przemyśleniami na temat gender oraz homoseksualizmu.

– To pogląd, że można sobie dowolnie, na podstawie własnych odczuć, mniej lub bardziej przemyślanych, wejść w środowisko osób nieheteronormatywnych w nadziei, że będzie tam lepiej – ocenił.

Następnie prof. Duda powołał się na raport „Science Magazine”, z którego wynika, że na 500 tys. osób deklarujących „skłonności nieheteronormatywne” tylko 8-25 proc. posiada je z powodu „odmienności generycznych”.

– Reszta to są albo uwarunkowania hormonalne, albo kulturowe. Czynniki kulturowe to efekty promowania tych skłonności. Po prostu homoseksualizm jest w znacznym stopniu zjawiskiem zaraźliwym – oświadczył.

Do słów ojca prezydenta odniósł się ostatnio Andrzej Piaseczny. Wokalista, który zasiada jako jutor w „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” postawił na ironiczny komentarz, oceniając występ Sylwii Bomby i Jacka Jeschke.

– Nie wiem, czy państwo wiecie, od wczoraj w internecie krąży nieśmiała teza pewnego naukowca, że ode mnie można się czymś zarazić. Otóż można się zarazić… wysokimi notami dla uczestników – stwierdził.