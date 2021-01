O śmierci Patrycji z Bytomia napisano już wiele. Pada masa zarzutów – że to wina Kościoła, braku edukacji seksualnej, lewaków. A tymczasem to dramat OBU rodzin. Dlatego to, co wydarzyło się na marszu w Piekarach, jest przejmujące, ale też niezwykle ważne. https://t.co/p8OisiK5iP pic.twitter.com/2N2L6pm6Ck