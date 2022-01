Podwyżki rachunków za gaz dla wielu osób są mocno odczuwalne. W przypadku niektórych przedsiębiorców wynoszą one nawet kilkaset procent. Właśnie taką podwyżką podzieliła się w mediach społecznościowych lubelska piekarnia Kuźmiuk, która działa od 1944 roku.

Podwyżki rachunków za gaz to w ostatnim czasie bardzo głośny temat. Mocno dotknęły one między innymi przedsiębiorców, gdzie rachunki mogą wzrosnąć nawet o kilkaset procent. Właśnie taką podwyżką „pochwaliła się” na Facebooku lubelska piekarnia Kuźmiuk, która działa od 1994 roku.

We wpisie na Facebooku piekarnia poinformowała, że gaz podrożał w jej przypadku o prawie… 900 procent! „Nowa taryfa za gaz. Podwyżka dla nas 887%. Prosimy nie pytać nas w najbliższym czasie dlaczego pieczywo zdrożało. Co dalej? Myślimy” – czytamy.

Wielu internautów przesyła lubianej piekarni wyrazy wsparcia. Współwłaścicielka firmy Katarzyna Goławska w rozmowie z Money.pl nie ukrywała, że obawia się o przyszłość przedsiębiorstwa. „Jeżeli nic się nie zmieni, to nie mogę powiedzieć nic poza tym, że tak się dalej działać nie da. I szkoda ogromne, że mimo iż dziadek i ojciec przetrwali straszne lata 40., stalinizm, tata prowadził firmę 50 lat i nie dał się PRL-owi, domiarom, reglamentacjom itd., to my nie przetrwamy „dobrej zmiany” – stwierdziła.

Żr.: Facebook/Piekarnia Kuźmiuk, Money.pl