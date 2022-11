Dmitrij Pieskow odniósł się do wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego na temat odzyskania Krymu „środkami pozamilitarnymi”. Rzecznik Kremla skomentował tę wypowiedź w ostrym tonie i jednoznacznie wykluczył możliwość zwrotu Krymu Ukrainie.

Pieskow usłyszał pytanie o komentarz do wypowiedzi Zełenskiego dla brytyjskiego dziennika „Financial Times”. Prezydent Ukrainy mówił, że byłby „tylko za”, gdyby ktoś zaproponował sposób na odzyskanie okupowanego przez Rosję Krymu „środkami pozamilitarnymi”.

Rzecznik Kremla zdecydowanie wykluczył możliwość zwrotu Ukrainie okupowanego Krymu. „Dla nas to nic innego jak dyskusja o alienacji terytorium od Rosji, co jest wykluczone” – oświadczył, komentując słowa Zełenskiego. „Takie spekulacje po raz kolejny wskazują na nieprzygotowanie, niechęć i niezdolność strony ukraińskiej do bycia gotowym do rozwiązania problemu metodami pozamilitarnymi” – dodał.

Pieskow stwierdził, że według niego wiele mediów „całkowicie przeinaczyło istotę tego oświadczenia”. Stwierdził, że zinterpretowano je „niemal jako gotowość prezydenta Zełenskiego do zajęcia się tą kwestią nie środkami wojskowymi, ale w ramach rozmów pokojowych”.

„To absolutnie błędna interpretacja. Od samego początku, zresztą prezydent Rosji Władimir Putin wspominał o tym nie raz, jeszcze przed rozpoczęciem „specjalnej operacji wojskowej”, że według konstytucji Ukrainy Krym trzeba odzyskać siłą. De facto Ukraina z tego nie zrezygnowała” – stwierdził Pieskow.

