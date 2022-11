Na antenie duńskiej telewizji wyemitowano nagarnie ukazujące, jak wyglądają uszkodzenia w gazociągu Nord Stream 2. To pierwszy taki materiał filmowy pozwalający zobaczyć, jak to wygląda na głębokości kilkudziesięciu metrów. Wcześniej w mediach pojawiały się jedynie zdjęcia.

Duńska telewizja opublikowała nagranie ukazujące skalę zniszczeń w gazociągu Nord Stream 2. Trzyminutowe nagranie zarejestrował podwodny dron, który operował przy rurociągu w duńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Jak informuje portal DoRzeczy.pl, nadawca telewizyjny TV2 otrzymał pozwolenie od duńskiego urzędu morskiego na sfilmowanie dna Bałtyku w miejscu wybuchu, 20 kilometrów od południowego krańca wyspy Bornholm.

Ny video viser skaderne på Nord Stream-gasledning i dansk zone https://t.co/HmyXZKlQG8 pic.twitter.com/HGpiBwxVMN — TV 2 NEWS (@tv2newsdk) November 24, 2022

Cytowany przez media analityk wojskowy z uniwersytetu w Kopenhadze Jens Wenzel ocenił nagarnie. Według niego to co zarejestrowała kamera jedynie potwierdza, że „niewątpliwie mamy do czynienia z aktem sabotażu”. Jak dodał, wygląda na to, że pierwszą i drugą nitkę Nord Stream uszkodził „ten sam podmiot”.

