Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskowe podczas konferencji mówił m.in. o charakterze anektowanych terytoriów ukraińskich. Polityk rozwiał wszelkie wątpliwości i zapewnił, że potencjalny atak na te tereny będzie w Moskwie traktowany jak atak na samą Rosję.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Pieskow komentował ostatnie wydarzenia na Ukrainie. „Ukraina nie pokazała chęci do negocjacji. Cele specjalnej operacji wojskowej pozostają niezmienne” – powiedział rzecznik Kremla.

Zapytany o to, czy Rosja uzna ataki na „nowe terytoria” jako akt agresji przeciwko krajowi, czy coś innego, odpowiedział: „Nie, to nie będzie nic innego”.

Co zdumiewające, Pieskow nie potrafił jednoznacznie określić granic terytoriów ukraińskich, które Rosja zamierza wcielić. „Republiki ludowe Doniecka i Ługańska zostały uznane przez Rosję w granicach z 2014 roku. Co do terytoriów obwodów chersońskiego i zaporoskiego, musimy to omówić. Wyjaśnimy wszystko dzisiaj” – zapowiedział.

Tymczasem nawet obwód doniecki nie w pełni kontrolują Rosjanie, bo część pozostaje pod kontrolą wojsk ukraińskich. „De iure uważamy, że część Donieckiej Republiki Ludowej, której nie kontroluje armia rosyjska, to część Rosji” – powiedział Pieskow.

W piątek odbędzie się uroczystość, podczas której Władimir Putin ma podpisać wnioski o przyłączenie do Rosji władz okupacyjnych nowych terenów.

