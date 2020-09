Do dwóch lat pozbawienia wolności grozi 67-latkowi i jego 57-letniej małżonce po tym, jak wsiedli za kierownicę wcześniej spożywając alkohol. Pijany kierowca rozbił opla, a później fiatem przyjechała po niego żona. Oboje mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Stracili już uprawnienia do kierowania, a ponadto grozi im kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

W niedzielę około godziny 19.40 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Skaratki doszło do zdarzenia drogowego. Policjanci ruchu drogowego na miejscu ustalili, że kierujący oplem 67-letni mieszkaniec powiatu łowickiego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, a następnie słup energetyczny.

Mężczyźnie nic się nie stało. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Podczas obsługi zdarzenia na pomoc mężowi przyjechała fiatem żona 67-latka.

Pijany kierowca otrzymał pomoc od… pijanej żony

Od kobiety była wyczuwalna silna woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości 57-letniej mieszkanki powiatu łowickiego wykazało aż 2,15 promila alkoholu w organizmie.

W związku z popełnieniem przestępstw kierowania w stanie nietrzeźwości oboje utracili uprawnienia do kierowania. Ponadto grozi im kara do dwóch lat pozbawienia wolności za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna odpowie także za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Źr. Policja Łowicz; rmf24.pl