Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dziewięciu województw, zapowiadając intensywne opady śniegu. W niektórych regionach pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o 25 centymetrów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by kierowcy i piesi zachowali szczególną ostrożność.

Alerty pierwszego stopnia obejmują m.in. Podlasie, Mazowsze, Dolny Śląsk, Łódzkie, Wielkopolskę oraz województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i śląskie. Tam prognozowane są opady na poziomie 10–15 cm. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w nocy z wtorku na środę i potrwają do czwartku do godz. 8.00.

Z kolei w części Warmii i Mazur, na Kujawach, Opolszczyźnie, a także lokalnie na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w zachodniej części woj. łódzkiego IMGW wydał alerty drugiego stopnia. W tych obszarach śniegu może spaść nawet do 25 cm, co – jak zaznacza instytut – wiąże się z realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia obowiązują do czwartku do godz. 6.00.

– Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty drogowe – przypomina w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. IMGW podkreśla, że alerty będą aktualne do czwartku, a sytuacja pogodowa może zmieniać się dynamicznie.

Nadal obowiązują także ostrzeżenia dotyczące roztopów w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie przewidywany wzrost temperatur (1–4°C) może prowadzić do szybkiego topnienia śniegu. Prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zjawisk oceniono na 90 procent.

