View this post on Instagram

Привет из Белоруси! Pozdrowienia z Mińska! Jak zwykle, jeszcze wczoraj nie wiedziałem , że będę tu dzisiaj! Dużo dzisiaj wieczorem wydarzyło ale niesamowita jest ilość osób , pokojowo demonstrujących na ulicach Mińska! Oni wszyscy są tacy jaśni , radośni, pełni nadziei i… przez to tacy …bardzo piękni! Podziwiam ich i zazdroszczę ! Wzruszyłem się dzisiaj niezliczoną ilość razy!!! Tak było w Polsce w 1980 roku… mam dejá vu , prawdziwą, namacalną podróż w przeszłość! Jutro nowy dzień, nowe wrażenia , dzisiaj wejdę na chwilę ok. 23.00 na #domówkaudowborów a jutro zrobię ok. 22.00 #wejdźwgąsa 😂 „Lajf” prosto z białoruskiego Mińska! Będziecie? Buźka! Gąs❤️#gaswpodrozy #gastravel #freedom #belarus #ilovebelarus #minsk @annaglogowska_official @kuba_gasowski @nathallae @hanna_sleszynska_official @paweldelag