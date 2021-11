Piotr Gąsowski podzielił się na Instagramie smutną informacją. Okazuje się, że popularny aktor i prezenter jest zakażony koronawirusem. Trafił do szpitala, ale na szczęście wygląda na to, że choroby nie przechodzi zbyt ciężko.

Piotr Gąsowski cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością. Zasłynął jako aktor, ale w ostatnich latach najbardziej znany jest z roli prowadzącego w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, w czym towarzyszy mu Maciej Dowbor. Ponadto, Gąsowski jest bardzo popularny w mediach społecznościowych, na Instagramie chętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia.

Tak było i tym razem, choć w tym przypadku nie przekazał dobrych wieści. Piotr Gąsowski poinformował, że jest zakażony koronawirusem. Przebieg z pewnością nie jest łagodny, bo aktor trafił do szpitala i na InstaStories zamieścił nagrania w masce tlenowej. „Dzień dobry państwo, w końcu mnie też dopadł COVID-19, ale jak chorować, to tylko z taką ekipą, która tu przyjechała, naprawdę dziękuję wam” – napisał.

Gąsowski zaznaczył również, że zaszczepił się przeciwko COVID-19, dzięki czemu przechodzi chorobę łagodniej niż inni. „Uwaga! Relacja niesponsorowana! Dlatego, że jestem zaszczepiony, przechodzę to w miarę łatwo, w przeciwieństwie do niezaszczepionych pacjentów. Widzę to wokół mnie!” – dodał.

Czytaj także: Szczepienia przeciw COVID-19. Ekspert: To przykład problemu sprawiedliwości dystrybutywnej

Żr.: Instagram/piotr.gasowski.official