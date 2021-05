6 maja Zbigniew Wodecki skończyłby 71 lat. Artysta zmarł cztery lata temu w wyniku komplikacji po operacji serca. Przyjaciele wciąż jednak o nim pamiętają, czego dowodem jest wpis Piotra Gąsowskiego, który pokazał również archiwalne zdjęcie.

Piotr Gąsowski, Zbigniew Wodecki, a także Robert Rozmus i Dariusz Staśkiewicz. Wszyscy jedynie w kąpielówkach nawiązujących do amerykańskiej flagi. To zdjęcie, które w mediach społecznościowych udostępnił Piotr Gąsowski. Jest pamiątką z Pompano Beach, do którego artyści zawitali podczas amerykańsko-kanadyjskiej trasy.

Gąsowski wspomina, że kupno kąpielówek i samo zdjęcie to pomysły właśnie Zbyszka Wodeckiego. „Zbysiu, Rozi, Darek i ja… Byliśmy tacy radośni i szczęśliwi… To był pomysł Zbyszka żeby kupić te kąpielówki w plażowym sklepie i zrobić sobie wspólne zdjęcie! To był cały Zbyszek! Dowcipny i z dystansem do siebie i do życia” – napisał.

Piotr Gąsowski wspomina Zbigniewa Wodeckiego

Jak się okazuje, Gąsowski kąpielówki, które wówczas miał na sobie wokalista, wciąż ma w domu. „A tego jego „amerykańskie” kąpielówki… ciągle mam w szufladzie! Zapomniał je wziąć z domu naszych wspólnych przyjaciół, Miry i Jurka, na Florydzie, a ja z kolei byłem tam znowu parę miesięcy później, więc zabrałem je do Polski… I najpierw zapomniałem je Zbysiowi oddać a potem… nie zdążyłem mu ich oddać…” – dodał.

Gąsowski zapewnił, że przyjaciele wciąż tęsknią i wspominają Zbigniewa Wodeckiego. „Dzisiaj Zbysiu kończyłby 71 lat… A my cały czas wspominamy i tęsknimy… I kochamy…” – zakończył.

