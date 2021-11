Piotr Kraśko w rozmowie z Wirtualną Polską wspomina Kamila Durczoka. Dziennikarze znali się ponad 20 lat i przez lata pracowali wspólnie w mediach. „Niebywały, fantastyczny dziennikarz z ogromną charyzmą” – tak o Durczoku powiedział kolega po fachu.

Informacja o śmierci Kamila Durczoka to z pewnością ogromny szok. Dziennikarz zmarł we wtorek rano, dzień wcześniej trafił do szpitala. Miał rozległy krwotok wewnętrzny spowodowany nawrotem choroby, lekarzom nie udało się go uratować.

W rozmowie z Wirtualną Polską dziennikarza wspomina Piotr Kraśko. Panowie znali się ponad 20 lat i ich zawodowe drogi często się przecinały. „Znaliśmy się ponad 20 lat, więc mam mnóstwo wspomnień z nim związanych” – powiedział. „Związana z nim sytuacja, która najmocniej przychodzi mi dziś do głowy, dotyczy właśnie jego choroby. Pamiętam, kiedy kilkanaście lat temu prowadziliśmy razem wieczór wyborczy. To był moment, kiedy on heroicznie walczył z nowotworem. Wszyscy wiedzieliśmy, że to dla niego bardzo trudny czas, ale nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, jakie to naprawdę jest dla niego ciężkie. Bardzo mi przykro, że ta walka po latach zakończyła się właśnie w taki sposób” – dodał.

Piotr Kraśko stwierdził, że gdyby miał Kamila Durczoka opisać w kilku słowach, to powiedziałby, że był to „niebywały, fantastyczny dziennikarz z ogromną charyzmą”. „Choć nasza znajomość była głównie zawodowa, zdarzało nam się spotykać także prywatnie. Najbardziej pamiętam dziś te momenty, kiedy graliśmy razem w piłkę. Może jeszcze kiedyś razem zagramy, w zupełnie innym miejscu” – powiedział.

