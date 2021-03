Żadnego wariantu nie jesteśmy w tej chwili w stanie wykluczyć; kilka najbliższych dni zdecyduje o tym, czy nie trzeba będzie zdecydować się na wariant zakładający większe obostrzenia w związku z pandemią – podkreślił w poniedziałek w radiu Zet rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany o ewentualne zaostrzenie obostrzeń podkreślił, że obecna sytuacja jest ciężka i rośnie liczba zajętych łóżek. „Żadnego wariantu nie jesteśmy w tej chwili w stanie wykluczyć. Te kilka najbliższych dni zdecyduje o tym, czy nie trzeba będzie zdecydować się na wariant zakładający większe obostrzenia” – powiedział.

Według Müllera gdyby obecne obostrzenia były w pełni przestrzegane, sytuacja byłaby zdecydowanie lepsza.

W kontekście dalszego zaostrzania restrykcji poinformował, że kluczowa będzie dynamika zakażeń w woj. mazowieckim i pomorskim pod względem funkcjonowania restrykcji wprowadzonych wcześniej niż w pozostałej części kraju.

Piotr Müller o ewentualnych nowych obostrzeniach: Będą dotyczyły dwóch sektorów

„Jeśli chodzi o dalsze decyzje, to w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak daleko one będą mogły pójść, ale jeśli chodzi o zakaz przemieszczania się, to ten wariant, na tym etapie, nie jest dyskutowany w rządzie” – mówił rzecznik rządu w kontekście zakazu przemieszczania się w okresie Wielkanocy.

Dodał, że ewentualne dalsze obostrzenia będą dotyczyły sektora handlu i usług.

Pytany o zaostrzenie obostrzeń dotyczących funkcjonowania kościołów, odparł, że obowiązują w nich limity osób w stosunku do powierzchni. Zapewnił, że regulacje te będą weryfikowane zarówno w kościołach, jak i sklepach czy lokalach usługowych, przez sanepid i odpowiednie służby.

Rzecznik rządu pytany o to, czy Polska będzie podejmowane dalsze działania dotyczące sprowadzenia chińskiej szczepionki przeciw koronawirusowi, odparł, że w tej chwili w rządzie nie ma podejmowanych żadnych kroków w tym zakresie. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

