To byłby prawdziwy hit. Włoskie media podają, że Piotr Zieliński, zawodnik SSC Napoli, znalazł się na celowniku jednego z największych klubów na świecie.

Ostatnie miesiące to prawdziwy popis gry w wykonaniu Piotra Zielińskiego. Środkowy pomocnik wyrósł na jedną z gwiazd SSC Napoli, a ostatnio zakładał nawet opaskę kapitana, co dodatkowo umocniło jego pozycję zarówno w zespole, jak i całej włoskiej Serie A.

Nic dziwnego, że zainteresowanie Polakiem wyraża coraz więcej klubów, również tych ze światowego topu. Informację w tej sprawie przekazał niedawno serwis calciomercato.com. Okazuje się, że nasz rodak znalazł się na celowniku gigantycznego klubu występującego w angielskiej Premier League.

Zdaniem dziennikarzy portalu Zielińskim poważnie zainteresowany ma być FC Liverpool, czyli drużyna, którą prowadzi niemiecki szkoleniowiec Juergen Klopp. Jeżeli „The Reds” będą chcieli ściągnąć „Ziela” do siebie będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni. Polak ma bowiem kontrakt z SSC Napoli do 2024 roku, a jego wartość wyceniana jest na 50 milionów euro.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Zieliński łączony jest z Liverpoolem. Klub z Anglii sondował możliwość sprowadzenia Polaka jeszcze w czasie, gdy ten grał w Empoli. Wówczas większą determinację wykazało jednak Napoli, które ostatecznie przekonało Polaka, a ten przeniósł się do Neapolu i dziś stanowi jedną z najważniejszych postaci w drużynie.

Jeżeli Zieliński miałby trafić do Liverpoolu do transferu doszłoby najprawdopodobniej latem. Trudno bowiem przewidywać, by włoski klub pozbywał się jednego z najlepszych piłkarzy w krótkim, zimowym okienku transferowym.