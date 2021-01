W tym sezonie polscy skoczkowie prezentują bardzo dobrą formę i odnoszą sukcesy. Pomimo sytuacji epidemicznej, Piotr Żyła nie traci swojego typowego poczucia humoru. Przed kamerami Telewizji Polskiej ujawnił, że z Andrzejem Stękałą zawarł pewien zakład.

Tegoroczny Turniej Czterech Skoczni może zakończyć się dominacją Polaków. Po trzech konkursach w klasyfikacji generalnej 69. TCS Kamil Stoch wyprzedza drugiego Kubackiego o 15,2 punktu. Trzeci Granerud, który w niedzielę zajął 15. miejsce, traci do Stocha już 20 „oczek”. Z kolei 16. Karl Geiger przegrywa ze Stochem już o prawie 25 punktów. Dzięki dobremu występowi na Bergisel z 10 na 8 miejsce awansował Piotr Żyła. Natomiast Andrzej Stękała spadł z siódmej na dziesiątą lokatę.

Czytaj także: Kamil Stoch: „Już w powietrzu się uśmiechałem” [WIDEO]

Przed kamerami Telewizji Polskiej Żyła tryskał typowym dla siebie humorem. Przyznał, że z powodu dalszej lokaty w klasyfikacji generalnej TCS musiał poszukać motywacji, aby dobrze skakać w kolejnych konkursach. Właśnie temu miał służyć zakład jaki zawarł z odkryciem tego sezonu Andrzejem Stękałą.

Piotr Żyła o założył się o Złotego Bażanta

„To było po piątym piwie. Powiedziałem, że złoty orzeł (nagroda główna w Turnieju Czterech Skoczni – przyp. red.) już trochę nam odleciał i nie chce się człowiekowi skakać, no bo o co? A że ja lubię wyzwania, to zakład jakiś musi być. I założyliśmy się z Jędrusiem o Złotego bażanta, więc od razu motywacja wzrosła” – żartował Piotr Żyła.

"Sympatycznie jak cię tym patyczkiem gilgoczą po mózgu." 🤣🤣 Piotr Żyła nawet w częstych testach na koronawirusa znajdzie pozytywy. 😁👀 #skokoholicy #skijumpingfamily #tvpsport pic.twitter.com/UE9YeHqMev — TVP SPORT (@sport_tvppl) January 2, 2021

Andrzej Stękała potwierdził i przyznał, że ma nadzieję, że to on wygra zakład. „To jest taka zdrowa rywalizacja między nami, ale wiadomo, że musimy się skupiać na skokach, a dopiero potem będziemy się rozliczać” – mówił.

Czytaj także: Turniej Czterech Skoczni. Rewelacyjny występ Polaków! Stoch poza zasięgiem

Piotr Żyła nie tracił poczucia humoru. „To jest specjalne wyróżnienie. W busie można zrobić „psyk” i wtedy będzie się super jechało do domu” – żartował skoczek. „Ale to tak na żarty było, ja w ogóle nie piję, nic a nic” – dodał po chwili.

Źr. twitter; TVP Sport