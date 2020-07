Temat tzw. ACTA2 powrócił przy okazji kampanii przed wyborami prezydenckimi. Andrzej Duda zadeklarował wówczas, że nie dopuści do wprowadzenia w Polsce przepisów, które od dłuższego czasu wzbudzają ogromne kontrowersje. Teraz głos w sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki.

Wybory prezydenckie pokazały, że Prawo i Sprawiedliwość ma problem z dotarciem do młodych ludzi. Andrzej Duda zyskiwał przewagę nad Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze głównie wśród osób starszych, młodzi zdecydowanie wybierali kandydata Koalicji Obywatelskiej. Nic więc dziwnego, że PiS zamierza zwrócić się właśnie w stronę nowego elektoratu.

Premier Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News zwrócił się właśnie do młodych osób. „Chcemy pokazać, że zajęliśmy się tym, co młode pokolenia na pewno nurtuje: czyste powietrze czy tani prąd, ekologia. To są tematy, na którego postawimy jeszcze większy nacisk, ale również prosimy o ocenę naszych poprzednich lat i porównanie do poprzednich” – powiedział.

Szef rządu odniósł się do tematu tzw. ACTA2. „Bardzo się cieszę, że w młodym pokoleniu jest tak wielu ludzi o poczuciu uczciwości, sprawiedliwości, dobra, piękna. PiS broniło w sporze ACTA i ACTA2 dostępu do Internetu. Bronimy tego, żeby polityczna poprawność nie pożerała prawdziwych wolności” – dodał.

Źr.: Polsat News