Prawo i Sprawiedliwość po odejściu Porozumienia przegrywa w Sejmie kolejne głosowania. Opozycja przegłosowała właśnie odroczenie obrad do 2 września. „Rząd stracił większość” – napisał na Twitterze poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń.

Ogromne emocje na polskiej scenie politycznej. Po informacji o zdymisjonowaniu Jarosława Gowina, Porozumienie podjęło decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. Tym samym Prawo i Sprawiedliwość straciło sejmową większość, co widać w bloku głosowań.

Jak poinformował Mirosław Suchoń, polityk związany wcześniej z Koalicją Obywatelską, a obecnie z Polską 2050, koalicja rządząca przegrywa kolejne głosowania. „Rząd stracił większość. Trzy głosowania dotyczące uzupełnienia porządku obrad przegrane przez PiS. Widać strach w oczach władzy” – napisał na Twitterze.

🔥Rząd stracił większość. Trzy głosowania dotyczące uzupełnienia porządku obrad przegrane przez PiS. Widać strach w oczach władzy. pic.twitter.com/QLqm0f3hLA — Mirosław Suchoń 🇵🇱🇪🇺✌️ (@MiroslawSuchon) August 11, 2021

To nie wszystko. Wniosek o odroczenie obrad Sejmu złożył lider Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz. On również, dzięki głosom opozycji, udało się przegłosować. „Panika w PiS! Sejm odroczony do 2 września, bo władza przegrała głosowanie! Utracili większość” – napisał Mirosław Suchoń.

Panika w PiS‼️ Sejm odroczony do 2 września, bo władza przegrała głosowanie! Utracili większość 💪💪💪 pic.twitter.com/iprju9Mq0P — Mirosław Suchoń 🇵🇱🇪🇺✌️ (@MiroslawSuchon) August 11, 2021

