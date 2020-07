Andrzej Duda zdobył 10 mln 426 tys. 514 głosy, to jest 51,12 proc., a Rafał Trzaskowski 9 mln 968 tys. 939 głosów, to jest 48,88 proc. Tak wynika z informacji podanych po godzinie 14:00 na internetowej stronie PKW na podstawie danych z 99,98 proc. obwodów.

Podczas konferencji prasowej PKW po godzinie 14:00 podano informację, że Andrzej Duda zdobył 10 mln 426 tys. 514 głosy, to jest 51,12 proc., a Rafał Trzaskowski 9 mln 968 tys. 939 głosów, to jest 48,88 proc. Są to dane z 99,98 proc. obwodów. Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 67,97 proc.

Wciąż brakuje bowiem danych z czterech na jedenaście obwodów głosowania w Wielkiej Brytanii: dwóch w Londynie i dwóch w Manchesterze.

Czytaj także: Trzaskowski pogratulował Dudzie. „Oby ta kadencja była inna”

Sylwester Marciniak był pytany też o ewentualne protesty wyborcze. Oczywiście protesty zawsze mogą wpłynąć. „Jakie okoliczności będą powołane w danym piśmie, jakie zarzuty, to trudno w tej chwili przewidzieć. Ewentualne protesty trafią do SN. Również PKW zajmie stanowisko, musi (zająć stanowisko) też ewentualnie obwodowa komisja wyborcza, której dotyczy protest” – mówił przewodniczący PKW.

Przypomnijmy, że 28 czerwca pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda, na którego głosowało 43,50 proc. Polaków. Drugi był kandydat KO Rafał Trzaskowski, który zdobył wówczas 30,46 proc. głosów.

Źr. pkw.gov.pl; rmf24.pl; dorzeczy.pl