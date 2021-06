13 procent – taki wynik poparcia uzyskała Platforma Obywatelska w ostatnim sondażu IBRiS dla Radia Zet. Niskie notowania zmobilizowały Borysa Budkę do opracowania planu ofensywy. – W wakacje odwiedzimy każde województwo – zapowiedział na konferencji prasowej w Zielonej Górze.

Platforma Obywatelska zajęła trzecie miejsce w sondażu IBRiS dla Radia ZET. Partia Borysa Budki ma pokaźną stratę do ruchu Polska 2050 (19,8 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (32,4 proc.).

Sposobem na poprawienie notowań największej partii opozycyjnej mogą być spotkania z wyborcami i konsultacje programowe. – Platforma Obywatelska zawsze była partią zmiany, partią, która patrzyła w przyszłość. Partią, która proponowała określone rozwiązania – mówił Borys Budka na czwartkowej konferencji prasowej.

Platforma Obywatelska rusza z ofensywą. Budka: W wakacje odwiedzimy każde województwo

Lider PO ogłosił rozpoczęcie szerokiej akcji konsultacyjnej. – Propozycje, o których rozmawiamy z Polakami, to propozycje związane z obszarem służby zdrowia, z polityką senioralną, to również kwestie klimatyczne, no i oczywiście wsparcie przedsiębiorców i pracowników – poinformował.

Budka zapowiada również, że politycy jego partii odwiedzą w najbliższych miesiącach wszystkie województwa w Polsce. – Gdy tylko obostrzenia pandemiczne na to pozwoliły, ruszyliśmy w Polskę. Dzisiaj jesteśmy w województwie lubuskim, ale w wakacje odwiedzimy każde województwo – podkreślił.

– Wspólnie z samorządowcami, wspólnie z parlamentarzystkami, parlamentarzystami, wspólnie z działaczami organizacji pozarządowych, będziemy rozmawiać właśnie o tej Polsce przyszłości – dodał.