Musimy tę sprawę uporządkować i właśnie takie wiosenne porządki miały dzisiaj miejsce – mówił na antenie TVN24 Jan Grabiec. Rzecznik Platformy Obywatelskiej skomentował w ten sposób decyzję o wykluczeniu z partii Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego. Wspomniani politycy zapowiadają, że będą się odwoływać. – To jest przyrównanie nas do czego? Do śmieci? – pytał retorycznie Raś.

Ireneusz Raś i Paweł Zalewski zostali wykluczeni z PO w piątek, 14 maja. Decyzja została przegłosowana przez zarząd krajowy partii. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wykluczenie było reakcją na zachowanie posłów, którzy ostatnio otwarcie krytykowali kierownictwo partii.

W poniedziałek swoje rozstanie z PO ogłosiła z kolei Róża Thun. Eurodeputowana nie wskazała wprost na związek jej odejścia z wykluczeniem posłów, jednak liczni komentatorzy łączą oba wydarzenia.

Tego samego dnia odbyła się konferencja prasowa Rasia i Zalewskiego. Pierwszy z posłów przypomniał o wypowiedzi rzecznika PO Jana Grabca na temat ostatniej decyzji partii. – Musimy tę sprawę uporządkować i właśnie takie wiosenne porządki miały dzisiaj miejsce – stwierdził na antenie TVN24.

Zmiany w szeregach Platformy Obywatelskiej. Wykluczeni posłowie protestują: To jest przyrównanie nas do śmieci

– To powiedział pan Grabiec i to chyba zabolało nie tylko mnie, ale setki, które do mnie i do Pawła przez te dwa dni do nas dzwoniły. To jest przyrównanie nas, do czego? Do śmieci – mówił poseł Raś.

Polityk jest zniesmaczony tego typu językiem. – Ten język jest absolutnie językiem rynsztoku. Jeśli rzecznik PO, takie zdanie o kimkolwiek, nawet o adwersarzu by powiedział, to i jemu by przedstawiono wniosek do sądu koleżeńskiego, bo to jest brak szacunku, wprowadzenie barbarzyńskiego języka do polityki – stwierdził.

#Kraków |💬@ZalewskiPawel: Jeżeli wreszcie wysnuliśmy wniosek, że Borys Budka jest niedojrzałym przywódcą, a jego przywództwo jest niedobre dla Polski, to tylko dlatego, aby Platforma Obywatelska odrodziła się, jako siła, której ufają Polacy. pic.twitter.com/Zh0TjovTrg — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) May 17, 2021

Wykluczeni posłowie ogłosili, że nie akceptują decyzji kierownictwa Platformy Obywatelskiej. W tym kontekście zapowiedzieli złożenie odwołania do partyjnego sądu koleżeńskiego.