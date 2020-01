58-letni mieszkaniec Żywca (woj. śląskie) znalazł w kieszeni kupionej kurtki zwinięty plik banknotów. Zapewne wiele osób potraktowałoby to, jak „prezent świąteczny” i zachowało pokaźną sumę pieniędzy dla siebie. Jednak mężczyzna postąpił inaczej. O jego przypadku piszą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Do zdarzenia doszło tuż po świętach, w sobotę, 28 grudnia. Pewien mieszkaniec Żywca udał się do sklepu z używaną odzieżą, gdzie kupił kurtkę. Mężczyzna wrócił do domu i jeszcze raz przymierzył nowe ubranie. Szybko poczuł, że coś uwiera go w jednej z kieszeni. Sięgnął do środka i po chwili trzymał w ręku zwinięty plik banknotów.

Wielu skorzystałoby z okazji na szybkie wzbogacenie, ale nie 58-latek. Mężczyzna od razu podjął decyzję, że sprawę należy zgłosić do odpowiednich organów. Pojechał do żywieckiej komendy policji, gdzie przekazał funkcjonariuszom znalezioną sumę pieniędzy.

Zwrócił znaleziony plik banknotów. Policjanci podziękowali uczciwemu znalazcy z Żywca

Mundurowi zabrali się za ustalanie właściciela pieniędzy. Tymczasem, w dowodzie uznania dla uczciwości 58-latka, napisali na swojej stronie oficjalne podziękowania.

„Składamy Panu wyrazy uznania oraz podziękowania za godną naśladowania postawę. Mamy wielką nadzieję, że Pana zachowanie i postawa będzie wzorem i motywatorem dla innych osób, które w podobnej sytuacji nie zawahają się i podejmą właściwą decyzję” – czytamy w komunikacie.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Żywcu