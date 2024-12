Po wstrząsającym zamachu terrorystycznym w Magdeburgu, Donald Tusk zabrał głos. Szef polskiego rządu wykorzystał tę okazję, aby zwrócić się wprost do prezydenta Andrzeja Dudy oraz do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

„Po ataku w Magdeburgu już dziś oczekuję jasnej deklaracji pana prezydenta Dudy i PiS o poparciu rządowego pakietu zaostrzającego prawo wizowe i azylowe” – rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych.

„Państwo odzyskuje właśnie kontrolę nad granicami i migracją po latach chaosu i korupcji, więc chociaż nie przeszkadzajcie” – dodał Tusk.

Przypomnijmy, w środę rząd przyjął projekt ustawy, który ma uszczelnić polski system wizowy. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.

Atak terrorystyczny miał miejsce w piątek wieczorem na jarmarku bożonarodzeniowy w Magdeburgu. 50-letni kierowca BMW wjechał rozpędzonym autem w tłum ludzi. Na miejscu nastąpił wybuch paniki. Nagrania ukazują przerażonych Niemców. Ludzie uciekali, krzyczeli, inni próbowali ratować rannych.

Wstępne informacje wskazywały na kilkanaście ofiar śmiertelnych, jednak późniejsze komunikaty władz informowały o dwóch przypadkach śmierci i ok. 60 osobach rannych. W sobotę rano liczba rannych wzrosła do ok. 80 osób.

Źr. RMF FM; X