Niedawno media obiegła informacja, że telewizję TVN opuszcza jedna z najbardziej znanych prezenterek. Justyna Pochanke spędziła w stacji aż 19 lat prowadząc m.in. główne wydanie „Faktów” TVN. „Super Express” donosi, że prezenterka wraz z mężem na stałe wyprowadza się z Polski.

Dziennikarze „SE” dowiedzieli się, że Pochanke wyjeżdża z Polski od jednego z pracowników TVN. „Justyna i jej mąż Adam od dawna nosili się z tym zamiarem. Jakiś czas temu kupili więc dom w Marbelli, w Hiszpanii i tam teraz się przeprowadzają. Pragną słońca, spokoju i odpoczynku” – twierdzi informator tabloidu.

Informator dodaje, że Pochanke i jej mąż nie muszą martwić się o pieniądze. „Oboje mieli dobre kontrakty w TVN, mają oszczędności, więc mogą już sobie pozwolić na odpoczynek. Tyle lat pracowali w korporacji, przeżyli mnóstwo stresów, chcą po prostu teraz cieszyć się życiem. W dodatku mają pomysły na projekty internetowe” – czytamy na łamach „SE”.

Tydzień temu media poinformowały, że prezenterka opuszcza TVN. „Nie planowałam tego, ale takie nieplanowane decyzje są najuczciwsze. A to jest moja decyzja. Chciałam się z Wami pożegnać” – napisała w pożegnalnym mailu do pracowników „Faktów” i TVN 24. Pochanke dołączyła do grupy TVN w 2001 r. Od 2004 roku prowadziła w TVN główne wydanie „Faktów”, w TVN24 pracowała od startu stacji.

„Za wszystkie lata z całego serca dziękuję ludziom, z którymi pracowałam i którzy nigdy nie zawiedli – ekipie „Faktów” i TVN24. Widzom – bo byli dla mnie siłą i dowodem na to, że nie wszystko da się podzielić. I Mariuszowi Walterowi – bo stworzył to miejsce. Nie pożegnałam się na antenie i dobrze. Fakty nigdy nie były łzawe” – mówiła Pochanke.

