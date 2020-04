Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Wyprodukowane w Polsce maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych oraz w sklepie internetowym spółki. Od czwartku 16 kwietnia rząd wprowadza w Polsce obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych.

Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne wielokrotnego użytku w cenie 9,99 zł za sztukę. Pierwsze partie maseczek są już dostępne w placówkach w woj. mazowieckim i łódzkim. Kolejne dostawy sukcesywnie będą realizowane w tym tygodniu.

Maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych na terenie całego kraju najpóźniej 20 kwietnia br. Poczta Polska wprowadza także możliwość zakupu maseczek w sklepie internetowym w paczkach po 5 sztuk. Cena za komplet wynosi 49,95 zł.

Poczta Polska zapewnia, że maseczki polskiego producenta Prakt Practical Equipment Sp. z o.o. są wykonane ze specjalistycznej tkaniny MEDICO. Daje ona komfort użytkowania i zapewnia izolację przed czynnikami zewnętrznymi. Parametry tkaniny umożliwiają jej wielokrotne pranie w temperaturze do 95 st. C (w celu dezynfekcji). Wkrótce do sprzedaży trafią także żele do dezynfekcji rąk.

Od czwartku 16 kwietnia w całej Polsce będzie obowiązywać konieczność zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Do tego celu nie musi być wykorzystywana maseczka, wystarczy chustka lub szalik.

Źr. Poczta Polska