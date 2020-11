Joanna Scheuring-Wielgus przekazała protestującym nazwisko jednego z policjantów – wynika z informacji Warszawskiej Policji. – Żona funkcjonariusza na prywatnym FB zaczęła otrzymywać już hejterskie wpisy – czytamy w komunikacie.

Wpis policjantów odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce w czwartek przed gmachem Sądu Okręgowego w Warszawie. Nieopodal wejścia do budynku zgromadziła się grupa protestujących osób. W trakcie manifestacji doszło do przepychanek z policją. Funkcjonariusze zatrzymali co najmniej 3 osoby.

Na miejscu manifestacji pojawili się parlamentarzyści, którzy występowali w obronie protestujących. Z relacji Komendy Stołecznej Policji wynika, że wśród nich była Joanna Scheuring-Wielgus.

Ujawniono nazwisko jednego z policjantów. Jego żona otrzymuje hejterskie wiadomości

Funkcjonariusze informują, że kiedy posłanka Lewicy poznała imię i nazwisko jednego z interweniujących policjantów, przekazała je protestującym. „Jak dużym zagrożeniem są hejterzy mówili politycy, mówiła organizatorka Strajku Kobiet” – przypomina stołeczna policja.

„Tymczasem obecna na miejscu posłanka po uzyskaniu imienia i nazwiska policjanta przekazuje je protestującym. Żona funkcjonariusza na prywatnym FB zaczęła otrzymywać już hejsterskie wpisy” – dodają funkcjonariusze.

Jak dużym zagrożeniem są hejterzy mówili politycy, mówiła organizatorka Strajku Kobiet. Tymczasem obecna na miejscu posłanka po uzyskaniu imienia i nazwiska policjanta przekazuje je protestującym.

Żona funkcjonariusza na prywatnym FB zaczęła otrzymywać już hejsterskie wpisy.

Na doniesienia policjantów zareagowała sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. „Koniecznie trzeba to zgłosić do Marszałka Sejmu i Komisji Etyki Poselskiej, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz złożyć zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez tę poseł. Prokurator będzie wiedział co dalej robić” – napisała.

Koniecznie trzeba to zgłosić do Marszałka Sejmu i Komisji Etyki Poselskiej,do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz złożyć zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez tę poseł.Prokurator będzie wiedział co dalej robić. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) November 20, 2020

Wkrótce do sprawy odniosła się posłanka Lewicy. Scheuring-Wielgus oskarżyła policjantów o manipulację. Posłanka przypomina, że jej interwencja miała związek z agresywnym zachowaniem policjanta. W związku z tym domaga się przeprosin.

Piękna manipulacja @Policja_KSP Dlaczego pomijacie to co wydarzyło się wcześniej i dlaczego proszę o dane?Na szczęście nagrało to TVN24, a resztę ja.Wasz policjant chwilę wcześniej uderzył i wywrócił dziewczynę.Domagam się przeprosin, a jeśli ich nie będzie spotkamy się w sądzie https://t.co/vPbynkFw3B — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) November 20, 2020

