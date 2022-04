W ostatnim czasie ceny większości produktów spożywczych, artykułów przemysłowych czy chemicznych w znaczący sposób poszły do góry. Trudno dziś szukać rzeczy, które nie zdrożały, a nawet jeśli takowe znajdują się w sklepach, to rosnąca inflacja z pewnością nie pozostanie na nie obojętna. Dlatego też bardzo istotne jest planowanie domowego budżetu. Jak to zrobić krok po kroku?

Plan dochodów i wydatków

Ideą planowania domowego budżetu jest przede wszystkim oszacowanie dochodów oraz wydatków, które należy z nich pokryć. Najczęściej sporządza się go w częstotliwości miesięcznej, bowiem raz w miesiącu otrzymujemy na konto wynagrodzenie. Oszacowanie dochodów zwykle nie sprawia większego problemu, szczególnie osobom ze stałą pensją. Problemem mogą być wydatki, które możemy podzielić na obowiązkowe oraz fakultatywne. Bardzo istotne jest ich rozróżnienie, bowiem dzięki temu możemy przewidzieć, na czym uda nam się zaoszczędzić, a jakich kosztów nie unikniemy.

Wydatki obowiązkowe w domowym budżecie

Wydatki obowiązkowe to takie, które musimy ponieść bez względu na wysokość naszych dochodów i inne uwarunkowania. Należą do nich:

opłata za czynsz,

rata kredytu,

opłaty za media,

koszty związane z dojazdem do pracy,

czesne za żłobek czy przedszkole,

wydatki na zakup leków.

Jak się okazuje, wydatki obligatoryjne stanowią całkiem sporą część domowego budżetu. Co gorsza, nie sposób znacząco je zredukować. Owszem, możemy na przykład oszczędzać wodę czy prąd, lecz w rzeczywistości wygeneruje to niewielkie w skali miesiąca oszczędności.

Jak ująć wydatki fakultatywne w budżecie?

Wydatkami fakultatywnymi możemy w jakimś – mniejszym lub większym – stopniu manipulować. Jeśli chcemy oszczędzać, to właśnie im powinniśmy się bliżej przyjrzeć. Do wydatków fakultatywnych zaliczymy koszty związane z zakupem:

żywności,

ubrań,

chemii gospodarczej,

artykułów przemysłowych,

wycieczek czy biletów wstępu do miejsc rozrywki.

Wydatki fakultatywne można, w razie potrzeby, nawet drastycznie ograniczyć. Przykładowo, możemy zdecydować się na zakup tańszej żywności, możemy również zrezygnować, przynajmniej na jakiś czas, z rozrywki. Co ważne, dzięki mądremu budżetowi domowemu, bliżej przyjrzymy się, na co tak naprawdę wydajemy większość pensji. Być może kupujemy zbyt dużo jedzenia, które następnie wyrzucamy do kosza na śmieci. Z drugiej strony możemy posiadać w domu wiele sprzętów AGD, których tak naprawdę nie używamy, dlatego też nie ma większego sensu kupować nowych.

W jaki sposób oszczędzać na co dzień?

Zbilansowany budżet domowy to taki, w którym pod koniec miesiąca pozostaje nadwyżka bądź przynajmniej wydatki pokryte są w całości dochodami. W jaki sposób możemy oszczędzać na co dzień? Dobrze jest regularnie przeglądać gazetki promocyjne na Gazetkowo.pl, dzięki którym dowiemy się, gdzie wybrane produkty kupimy taniej. Sposobów na oszczędzanie jest sporo – czasami wystarczy pójść z pracy do domu pieszo, aby nie płacić za benzynę bądź za bilet autobusowy. Innym sposobem na oszczędzanie jest domowy recykling – przerabianie ubrań czy kupowanie używanych. Ważne, aby trzymać się planowego budżetu miesięcznego – choć początkowo będzie to trudne, z czasem rozplanowanie wydatków nie będzie już stanowiło większego problemu. W tym aspekcie ważna jest regularność, sumienność i świadomość ekonomiczna.

