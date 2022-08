15:35 #IMGWlive



Dla woj. dolnośląskiego zostały podniesione ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem do 2°. Prognozowane są sumy opadów do 55 mm i porywy wiatru do 80 km/h. W Dzierżoniowie spadło już ponad 50 mm, a na rzece Piława nastąpił wzrost stanu wody o 131 cm. pic.twitter.com/7pJKdJqASH