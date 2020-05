Najbliższe noce zapowiadają się wyjątkowo chłodno. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dziewięciu województw. Jeśli w ostatnich dniach miesiąca temperatura nie wzrośnie, czeka nas najzimniejszy maj od prawie 30 lat. Niestety przymrozki mogą stanowić poważne zagrożenie dla roślin.

Czekają nas kolejne przymrozki. Już w nocy z wtorku na środę temperatura w północno-wschodnich rejonach kraju spadła poniżej zera. Jednak kolejne noce mają być jeszcze chłodniejsze. Oprócz północno-wschodnich rejonów, mróz może pojawić się także w centrum kraju, a nawet w zachodniej części.

Eksperci IMGW wydali alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed przymrozkami w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim i wielkopolskim. Temperatura może spaść lokalnie do 0, a miejscami nawet do -3 stopni Celsjusza.

W czwartek nocne przymrozki mogą się pojawić także na terenie województw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

