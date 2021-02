Decyzja Agustina Egurroli o podjęciu współpracy z Telewizją Polską to dla wielu osób zaskoczenie. Choreograf został ostro skrytykowany między innymi przez Michała Piróga czy Kingę Rusin. Nie brakuje jednak osób, które go wspierają – należy do nich miedzy innymi aktorka Joanna Moro.

Kilka dni temu media obiegła decyzja Agustina Egurroli o podjęciu współpracy z Telewizją Polską. Choreograf zasiądzie w fotelu jurorskim programu „Dance, Dance, Dance” emitowanego na antenie TVP 2. Wcześniej związany był ze stacją TVN, gdzie występował jako juror „You Can Dance”, a następnie „Mam talent!”.

Decyzja Egurroli o podjęciu współpracy z TVP wywołała lawinę komentarzy. Głośno było między innymi o wypowiedziach osób związanych w przeszłości z programem „You Can Dance”, czyli Kingi Rusin oraz Michała Piróga. Obaj mocno skrytykowali choreografa za jego decyzję.

Są jednak tacy, którzy nowego jurora „Dance, Dance, Dance” wspierają. Należy do nich Joanna Moro, która pogratulowała Egurroli podjęcia nowego wyzwania. „Agustin, gratulacje. Widziałam „Pytanie na śniadanie”. No super” – powiedziała. Opatrzyła również materiał opisem: „Ten filmik został nagrany przed tą całą medialną lawiną życzliwych kolegów”.

Odpowiedź Egurroli była bardzo krótka. „Zobaczymy, co się będzie działo” – napisał.

Źr.: Instagram