Justyna Kowalczyk-Tekieli poinformowała o dacie pogrzebu swojego męża. Kacper Tekieli zginął podczas wyprawy na czterotysięcznik Jungfrau w szwajcarskich Alpach.

Kacper Tekieli zginął podczas wyprawy na Jungfrau, czyli szczyt w szwajcarskich Alpach. Instruktor wspinaczki spadł razem z lawiną w dół. Po upadku z tak dużej wysokości nie miał żadnych szans na przeżycie. Informacja o śmierci męża Justyny Kowalczyk-Tekieli była szokująca. Mężczyzna miał zaledwie 38 lat.

Była biegaczka poinformowała o dacie pogrzebu swojego męża. – Pogrzeb Kacperka odbędzie się 30.05.2023 o 14.30 w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim. Bardzo proszę, by zamiast kwiatów, wieńców itd wspomóc schronisko dla zwierząt! – napisała na Facebooku sportsmenka.

– Mój kochany Mąż zwierzęta uwielbiał i na wszystkie możliwe sposoby przez całe swoje życie im pomagał – wyjaśniła Justyna Kowalczyk-Tekieli publikując wpis na swoim profilu społecznościowym.

Pogrzeb męża Justyny Kowalczyk-Tekieli. Była biegaczka ma prośbę

Była biegaczka zwróciła się także z prośbą do wszystkich uczestników pogrzebu, w tym – jak można łatwo się domyślić – również do przedstawicieli mediów. Wystosowała do nich wymowny apel, który jest rzecz jasna bardzo zrozumiały.

– Bardzo również proszę o uszanowanie prywatności Hugotka (syna pary – przyp. red.), najbliższej rodziny i zrozumienie naszego bólu i straty – napisała Kowalczyk-Tekieli, która dodała również, że uroczystości pogrzebowe jej męża będą miały charakter świecki.

